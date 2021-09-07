مجدي صبحي يوجه الشكر لـ وزيرة الثقافة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان مجدي صبحي الشكر لـ وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لاهتمامها الشديد بالمسرح المصري، وتشجيعها لقيادات القطاعات والممثلين وجميع القائمين عليه.

ونشر مجدي صبحي صورة لـ وزيرة الثقافة عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلق: "في حدث فريد أن وزيرة ثقافة مصر تهتم بالمسرح المصري وتحضر عروضه وتهتم بما يقدم وتشجع قيادات القطاعات والممثلين وكل القائمين عليه تحياتي لكي سيدتي الدكتورة إيناس عبد الدايم".

وتعرض الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي؛ لأزمة صحية 13 أغسطس الماضي، ونُقل على إثرها لأحد المستشفيات.

وقال صبحي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه شعر أمس بحالة من الألم نتيجة ارتفاع نسبة السكر التي أدت إلى عدة اضطرابات في جسده؛ ليتم نقله لأحد المستشفيات.

وتابع، الطبيب المعالج له أبلغه بضرورة تواجده في المستشفى لمدة 3 أو 4 أيام حتى عودة نسبة السكر إلى معدله الطبيعي مرة أخرى.