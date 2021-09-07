لهذا السبب.. أغويرو رفض ارتداء رقم 10 في برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

قال الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم برشلونة، إنه رفض الحصول على القميص رقم “10” احتراما لمواطنه وصديقه السابق النجم ليونيل ميسي، المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وانضم أغويرو لصفوف برشلونة هذا الصيف، قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، على أمل أن يزامل صديقه ميسي بعد سنوات من اللعب معا في صفوف منتخب الأرجنتين، لكن البرغوث شد الرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان مضطرا.

وأعلن برشلونة بشكل رسمي حصول لاعبه الشاب، أنسو فاتي على القميص رقم (10) الذي كان حائرا بين لاعبي “البلوغرانا”، وقيل إن البرازيلي فيليب كوتينيو هو من سيحصل عليه، بينما زعمت تقارير أخرى أن النادي الكتالوني سيحجب القميص هذا الموسم.

وعرض برشلونة قميص الرقم (10) الذي كان يحمله ميسي، على العديد من لاعبي الفريق، وكان من ضمنهم المنضم حديثًا أغويرو لكن اللاعب رفض.

وقال أغويرو في تصريحات عبر موقع “تويتش”: “لقد عرضوا علي القميص، ولم أكن أرغب في الحصول عليه احتراما لميسي”.

واختار سيرخيو أغويرو (33 عاما) القميص (19)، وحتى الآن لم يلعب أي دقيقة مع برشلونة بسبب الإصابة.