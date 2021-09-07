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فيديو – وائل كفوري يشارك ملحم زين غناء “إنت مشيتي”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر مقطع فيديو يجمع نجمي الغناء في لبنان ملحم زين ووائل كفوري في إحدى المناسبات.

وخلال السهرة تشارك الفنانان غناء أغنية “إنت مشيتي” لملحم زين، وأجمعت التعليقات على أنّ صوتهما بنفس القيمة الصوتية والاغنية تليق بهما ولا مجال للمقارنة لأنّهما من أقوى الأصوات وأجملها.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يلتقي فيها وائل كفوري وملحم زين في مناسبات خاصة، وتنتشر لهما مقاطع مصوّرة يتشاركان فيها الغناء.

ومؤخرًا كان قد نشر ملحم فيديو آخر يجمعه مع وائل من نفس المناسبة، حيث كانا يجلسان على طاولة وحولهما بعضٌ من الحضور، وقد تفاعلا معاً على إحدى الأغنيات، حيث ظهر بينهما انسجام مع حالة طربية مميزة. وأكد ملحم زين، في تعليقه على الفيديو الذي نشره في “انستغرام”، أنّه يرى نفسه في شخص وائل كفوري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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