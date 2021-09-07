فيديو طريف.. مدون سحر تيك توك يسخر من الشيف بوراك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشتهر المدون كنابي، ذي الأصول السنغالية، بخفة دمه بسبب تناوله مواضيع مختلفة بطريقة ساخرة وخالية من التعقيد.

ويحظى الشاب البالغ 21 عاماً بشعبية كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، حيث وصل عدد متابعيه لأكثر من 40 مليونا. ونال هذه الشهرة الواسعة في وقت قياسي.

وفي جديده، زار كنابي مطعم الشيف التركي بوراك في دبي، وقاما بتصوير مقطع فيديو طريف وساخر ونشره على مواقع التواصل.

وفيما ظهر الشيف في الفيديو وهو يقطع البصل على طريقته الخاصة، “يدخل” المدون على الخط ويشاركه “الاستعراض” إنما على طريقته.

كما حظي الفيديو على ملايين المشاهدات.

يذكر أن العديد من النجوم والمشاهير يحرصون على زيارة مطعم الشيف بوراك في دبي والتقاط الصور معه.