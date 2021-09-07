شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف من كواليس "الآنسة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف، وعارفة عبد الرسول تصوير الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح" وهو العمل المأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، هبة داغر، بسنت النبراوى، نيرة عارف، سمر علام، هانى ابراهيم وإخراج وائل فرج.

ويستكمل أحداث الجزء الرابع حول فرح - أسماء ابو اليزيد التى تعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب.

وتنتظر رانيا يوسف عرض الموسم الثانى لمسلسل "الحرامى" الذى تقوم ببطولته مع بيومى فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمى عبد الرحمن القليوبى وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد الجندى، وتدور أحداث العمل في 10 حلقات ومقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت.