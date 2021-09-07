شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى وخالد الصاوى يواصلان تصوير فيلم "الباب الأخضر" فى مدينة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم أبطال فيلم "الباب الأخضر" تصوير عدد من المشاهد في أحد الديكورات داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وهى المشاهد التي تجمع بين كل من الفنان محمود عبدالمغنى وخالد الصاوى وسهر الصايغ وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز .

وبدأ المخرج رؤوف عبد العزيز، الأسبوع الماضى، تصوير المشاهد الأولى من فيلم "الباب الأخضر" آخر سيناريوهات الراحل أسامة أنور عكاشة، فى مدينة السينما، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث يضم الفيلم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، اسلام حافظ، حنان سليمان، حيث ينوي المخرج تكثيف العمل وإنهاء التصوير خلال 6 أسابيع.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاح المخرج رؤوف عبد العزيز فى الحصول على موافقة أسرة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة لتقديم فيلم "الباب الأخضر"، والذى كتبه الراحل في فترة الثمانينات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبها ولم تظهر للنور حيث رحل دون اتخاذ خطوات إنتاجية فيها.

وكشفت نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، سابقا كواليس تقديم المخرج رؤوف عبد العزيز فيلم "الباب الأخضر" من تأليف أبيها الراحل، وقالت فى تصريح لـ"الخليج 365" إن الفيلم من أقدم الأفلام التى كتبها أبوها وذلك خلال فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التى كتبها خلال مشوار حياته .

وأضافت ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة:" أثناء البحث فى محتويات أبى اكتشفنا وجود فيلم "الباب الأخضر" وسط أعمال أخرى لم تر النور، وبمجرد معرفة المخرج رؤوف عبد العزيز تواصل معنا على الفور من أجل قراءته وتقديمه عملا سينمائيا" .

وعن اختلاف وقت وظروف كتابة الفيلم، أوضحت نسرين عكاشة أنها حينما قرأت العمل شعرت أنه يتحدث عن واقعنا الحالى، واصفة الفيلم بأنه يصلح لكل زمان باستثناء استخدام التكنولوجيا ونمط حياتنا اليومية فى الوقت الحالى .