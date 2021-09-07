شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطرح "اسكت" من ألبومه الجديد "وجع قلبى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتي تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر.

وطرح مؤخرا مصطفى كامل سادس أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

وطرح قبلها أغنية "وجع قلبي" من ألبومه الجديد الذي يحمل أيضا نفس اسم الأغنية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت احمد جودة، وبمجرد طرحها تصدرت التريند حيث قدمها بشكل جديد لجمهوره، وجاءت إشادات كثيرة على الأغنية من الجمهور ومنها بالتوفيق يانجم واستمر يافنان وأغنية حلوة أوي وما أحلاها وغيرها.