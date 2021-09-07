شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يستعد لطرح أغنيته الجديدة "فستان الحلوة" فى أول تعاون مع تامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب اللبنانى فضل شاكر، لطرح أغنيته الجديدة "فستان الحلوة"، وهى من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، فى أول تعاون فنى بينهما، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والمقرر طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر شاكر، البوستر الدعائى للأغنية، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "قريبا جدا.. جاهزين؟".



فضل شاكر

وكان النجم اللبنانى فضل شاكر، طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "عايشين ومش عايشين"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من الأغانى الرومانسية التي عايد بها الجمهور خلال فترة عيد الأضحى.

أغنية "عايشين ومش عايشين" من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، وتوزيع موسيقى ومكس ماستر عمرو الخضري، ‎إشراف عام إياد النقيب.

من ناحية أخرى، يتعاون النجم فضل شاكر فى أغنية جديدة من كلمات أحمد المالكى وألحان إسلام زكى وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.