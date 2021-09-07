نجوى كرم تقلب موازين “تيك توك”.. الفيديو الأول لها قضية مع الدّبور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شغلت النجمة اللبنانية نجوى كرم الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلان انضمامها رسميًا إلى عالم “تيك توك”، تطبيق الفيديوهات الأشهر حاليًا.

وبعد ساعات من إنشاء حسابها على “تيك توك”، نشرت نجوى أوّل فيديو لها على التطبيق ظهرت من خلاله في حديقة منزلها الجبلي وهي تحصد المحصول، وقالت نجوى انها وجدت أن “تيك توك مولع” فأحبت الإنضمام إلى جمهورها عليه.

ودخلت نجوى في الفيديو الأوّل لها على “تيك توك” في معركة مع “الدّبور”، وقالت أن “الدبور أكل كل العنب والخوخ”، معلنةً أن قضيتها مع “الدّبور” مستمرة. وعلى ما يبدو أن نجوى ستكشف المزيد عن قضيتها مع “الدّبور” في فيديوهات جديدة ستنشرها تباعًا على حسابها.

فيديو نجوى كرم الأوّل على “تيك توك” حقق انتشارًا غير مسبوق وقلب الموازين في ساعات قليلة جدًا فتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا، وانهالت عليها التعليقات من محبّيها الذين أعربوا عن سعادتهم بانضمامها إلى التطبيق.

على صعيد آخر، تواصل نجوى كرم حصد نجاح أغنيتها الجديدة “ساحر قلوب” كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، وتتصدّر الأغنية للأسبوع الثاني على التوالي قائمة الأغنيات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “تيك توك” إذ حصد هاشتاغ “#ساحر_قلوب” ملايين المشاركات من المتابعين الذين عبّروا إعجابهم الكبير بالعمل.