فضل شاكر يفاجئ الجمهور بـ”فستان الحلوة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان ​اللبناني فضل شاكر​ عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة “فستان الحلوة”، إذ نشر صورة الإعلان الدعائي لها على صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام، وأشار إلى أنه سيطرحها قريبًا. وعلّق “شاكر” على الصورة بالقول: “جاهزين؟”.

وأغنية “فستان الحلوة” من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل.

ويستكمل فضل شاكر إطلاق أعماله الغنائية في عام 2021، متعاوناً مع أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، والتي سيتم إطلاقها تباعاً خلال الفترة المقبلة على قناته الرسمية في اليوتيوب والإذاعات والمحطات الفضائية.

نفيد بالذكر أن آخر أغنيات فضل شاكر حملت اسم “عايشين ومش عايشين” من كلمات الشاعر رؤوف رأفت وألحان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، وتوزيع موسيقي ومكس ماستر عمرو الخضري.