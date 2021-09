"آبا" تعود إلى تصنيف أفضل 10 أغنيات في بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





لندن: باتت فرقة "آبا" في طريقها للعودة إلى تصنيف أفضل 10 أغنيات في بريطانيا، وذلك للمرّة الأولى منذ 40 عاما، بفضل أغنيتين جديدتين مأخوذتين من الألبوم المقبل "فوييدج".

وتحتّل "I Still Have Faith In You" و"Don't Shut Me Down" المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي في القوائم البريطانية، بحسب تقديرات نشرت الأحد بالاستناد إلى المبيعات الأوّلية وعمليات البثّ التدفقي. ومن المرتقب أن يصدر التصنيف الرسمي الجمعة.

وأشارت الهيئة المشرفة على هذه التصنيفات إلى أنه "إذا استمرّ الأمر على هذا المنوال، ستكون الأغنيتان أوّل عملين لآبا في قائمة أفضل 10 أغنيات في بريطانيا منذ "One of us" في ديسمبر 1981".

وتُحقّق "I Still Have Faith In You" مبيعات عالية على شكل أقراص مدمجة وفينيل، في حين باتت "Don't Shut Me Down" الأغنية الأكثر تحميلاً راهناً في بريطانيا، وفق الهيئة التي أوضحت أن الأغنيتين بُثّتا بتقنية البثّ التدفقي أكثر من 500 ألف مرّة حتّى الساعة.

وهذان العملان الجديدان مأخوذان من "Voyage"، وهو أوّل ألبوم استوديو للفرقة السويدية الأسطورية منذ "The Visitors" سنة 1981.

وكُشفت هذه المجموعة الموسيقية الجديدة خلال حدث أقيم الخميس في لندن. ويتضمّن "Voyage" عشر أغنيات، ثمان منها جديدة واثنتان هما نسختان مستعادتان من "Just A Notion" و"Bumblebee". ومن المرتقب صدور الألبوم في الخامس من نوفمبر.

وجسّد هذا الإعلان العودة الموعودة منذ سنوات والمنتظرة من جمهور الفرقة التي انفرط عقدها عام 1982، بعدما حققت نجاحا كبيرا خلال السبعينات بفضل أغنياتها الضاربة على غرار "غيمي!غيمي!غيمي! (ايه مان آفتر ميدنايت)" و"دانسينغ كوين" و"واترلو" و"ماني، ماني، ماني".

كذلك تطلق "آبا" عرضا مسرحيا جديدا يبدأ في مايو المقبل في مسرح يتّسع لثلاثة آلاف شخص جُهّز خصيصا لهذا الغرض في شرق لندن. ويتضمن العرض 22 أغنية تؤدّيها على مدى ساعة ونصف ساعة صور تجسيمية للمغنين الأربعة في شبابهم.