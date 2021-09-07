فرنسا تودّع بلموندو بتكريم وطني الخميس وبمراسم التشييع الجمعة

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باريس: تقيم فرنسا الخميس تكريما وطنيا للممثل الراحل جان-بول بلموندو، أحد أبرز نجوم السينما فيها وأوسعها شعبية، على أن يشيع جثمانه صباح الجمعة في باريس.

وكشف قصر الإليزيه لوكالة فرانس برس أن تكريما وطنيا للراحل يقام الخميس 9 سبتمبر الجاري في مجمّع "ليزانفاليد" في باريس.

وأعلن محاميه في وقت لاحق من النهار أن مراسيم تشييعه تقام في الحادية عشرة من صباح الجمعة في كنيسة سان جرمان دي بريه في باريس.

ووجهت النجمة الفرنسية بريجيت باردو تحية للممثل الراحل جان-بول بلموندو الذي توفّي الاثنين عن 88 عاما، إذ أكدت لوكالة فرانس برس إنها تفكر فيه وهي "حزينة".

ونقل عنها بيان تلقته وكالة فرانس برس من مؤسستها "لدي حزن كبير، ككلبته تشيبي التي كانت رفيقته الأخيرة والشديدة الإخلاص. أفكر فيه ، لقد كنت أحبه. أفتقده ولم أعد أرغب في التحدث عن الموضوع، فالآلام الشديدة صامتة".

وتشارك النجمان اللذان يعتبران من رموز السينما الفرنسية بطولة أكثر من عمل سينمائي، بينها فيلم "ليزانور سيليبر" (1961) للمخرج ميشال بوارون.

وتقارب الاثنان على مرّ السنوات، وفي العام 2012 ، تبنى بلموندو كلبته تشيبي من مؤسسة باردو.

وتقيم فرنسا في التاسع من سبتمبر تكريما وطنيا في مجمّع "ليزانفاليد" في باريس للممثل الراحل الذي يضم رصيده نحو 80 فيلماً.

وتوفي الممثل الاثنين عن 88 عاما في منزله في العاصمة الفرنسية موفي رصيده حوالى 80 فيلما يتنوّع بين أعمال تشويق وأخرى كوميدية أو بوليسية وسينما المؤلّف.

وهو كان نُقل إلى المستشفى في بداية العام بسبب شعور عام بالتعب.

ولا تزال أعمال كثيرة قدّمها بلموندو محفورة في ذاكرة محبّي السينما الفرنسية، بينها دوره كشاب وسيم في "أبو دو سوفل"، أو مشاهده في فيلم "لو غينيولو" التي ظهر فيها معلقا بطوافة كانت تحلق فوق أجواء مدينة البندقية الإيطالية.

وانطلق بلموندو صاحب الكاريزما العالية والابتسامة المشرقة، في مسيرته التمثيلية على خشبة المسرح، قبل أن تحمله عطاءاته على مرّ العقود إلى قمة شباك التذاكر الفرنسي، مع حصيلة تراكمية لأعماله بلغت 130 مليون مشاهد في صالات السينما.

وبعدما كان أحد أكثر النجوم شعبية من أبناء جيله، مع آلان دولون وبريجيت باردو، غاب جان-بول بلموندو بصورة شبه كاملة عن الشاشات إثر تعرضه لجلطة دماغية أثناء تصويره أحد الأعمال سنة 2001.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر "تويتر" جان-بول بلموندو بأنه "كنز وطني"، قائلا إنه "سيبقى إلى الأبد +لو مانيفيك+ ("الرائع"، وهو اسم أحد أفلامه في السبعينات)".

وأشاد الرئيس الفرنسي بذكرى "بطل رائع وشخصية مألوفة"، قائلا عنه إنه كان بدون منازع الأقرب إلى قلب الجمهور "بين ممثّلينا الكبار".

وكان ماكرون منح بلموندو وسام جوقة الشرف برتبة ضابط كبير خلال مراسم أقيمت في الإليزيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وفي مايو 2017، كرّمه الرئيس السابق فرنسوا هولاند خلال الأسبوع الأخير من ولايته بوسام الاستحقاق الوطني.