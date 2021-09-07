شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تشارك مهدى هميلى وراديفوج رشا لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية الفرانكوفوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية عن أسماء لجنتي تحكيم المهرجان، حيث تترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة النجمة الفرنسية الكبيرة بريجيت روان وتضم لجنة تحكيم المهرجان في عضويتها عدد من الأسماء السينمائية الفرانكوفونية منهم المخرج التونسي مهدى هميلى، والفنان الفرنسي راديفوج رشا بوكفيتش.

وتضم اللجنة من مصر الفنانة سيمون التي بدأت مشوارها الفني كمغنية وحققت شهرة عريضة ويعود الفضل للمخرج خيري بشارة في تقديمها كممثلة من خلال فيلم أيس كريم في جليم أمام نجم الغناء عمرو دياب كما قدمها المخرج داود عبد السيد في فيلم يوم مر يوم حلو أمام سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة ومع المخرج الراحل محمد النجار قدمت فيلم الهجامة أمام النجمة ليلي علوي وغيرها وقدمت سيمون العديد من التجارب التليفزيونية الناجحة منها مسلسل بين السرايات وحلم الجنوبي والكبريت الأحمر والأب الروحي وفارس بلا جواد وزي الورد كما شاركت الفنان الكبير محمد صبحي بطولة أكثر من عرض مسرحي مثل كارمن ولعبة الست.

بينما يترأس الناقد سيتريك سوبتفالي لجنة تحكيم الأفلام القصيرة وتضم في عضويتها المخرج التونسي مختار العجيني والمخرج المصري موني محمود المدير الفني لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة.

أفلام المهرجان يغلب عليها طابع الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية وبعضها والدول العربية والأوروبية ومن المقرر أن الدورة الأولي ستشهد تأسيس منتدي الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية بهدف دعم مبادرات الإنتاج المشترك بين دول المنظمة