شكرا لقرائتكم خبر عن درة تناقش قضية الزواج على الإنترنت فى حدوتة "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة cbc حالياً حكاية "غالية" إحدى حكايات مسلسل "زى القمر" بطولة الفنانة التونسية "درة"، وهى حكاية مكونة من 5 حلقات، وتناقش بطلة العمل قضية "الزواج عن بُعد" حيث يتناول المسلسل قصة "عريس" تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهم مجرد رسايل وفيديو كولز، ولا يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما ، خاصة أنه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها .

وخلال الأحداث يتضح أن هناك صديق للعريس، سعى جاهداً لمساعدة صديقه لاتمام تلك الزيجة، حتى وصل الأمر أنه أصبح وكيل صديقه وشاهدا في كل شيء، واختار مع تلك العروس الشبكة وخلافه، مما جعل بطلة العمل تقع فى "حيرة " شديدة خاصة أنها لاحظت أن صديق زوجها يشاركها فى كل شئ، وهو ما جعل الأمر أكثر سخونة، وأوضحت الحلقات التى عرضت أن الزوجة تهتم بالمشاعر والاهتمام والقرب العقلى فى فكرة الزواج، وليس الزواج عبر الانترنت ووسائل الاتصال.

موضوع "الزواج عن بعد" أصبح موجود في عالمنا حالياً، حيث أن هناك قصص حب تكللت بالزواج عبر الإنترنت، منها كان ناجحاً ومنها انتهى بالفشل، ولكن حدوتة غالية تطرح تلك القضية بمعالجة درامية، يناقش من خلالها صناع العمل "هل العادات والتقاليد تغيرت في مجتمعنا" وأصبحت عبر وسائل الاتصال الاجتماعى ، مثل الكثير من الأمور. .. وهل أصبح الزواج فى عصر السرعة أفضل من زواج العائلات وعادات مجتمعاتنا.

حكاية "غالية" هو اسم شخصية درة ضمن أحداث العمل، وتلعب خلالها قصة "غالية" شخصية فتاة تعشق الموسيقى والعزف ولكن تضطرها الظروف إلى أن تتزوج بطريقة مختلفة، حكاية غالية" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل.