شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة GOT تودع النجم مايكل ويليامز بعد العثور عليه ميتاً فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية ناتالى إيمانويل نجمة مسلسل Game Of Thrones، على توديع صديقها النجم العالمي مايكل ويليامز، الذى عثر عليه ميتاً صباح اليوم داخل منزله فى بروكلين، والذى يبلغ من العمر 54 عاما، وهو من مواليد 22 نوفمبر 1966 فى نيويورك، وبدأ مسيرته الفنية عام 1995.

ونشرت إيمانويل عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، صوراً تجمعها مع صديقها الراحل، وكتبت "كان مايكل من أفضل الاشخاص، لقد فقدناً رجلاً لطيفاً، وتلك الصورة من المرات القليلة التى كان من دواعى سرورى ان التقي به في حفل توزيع جوائز SAG".



ناتالى إيمانويل

وقالت الشرطة الأمريكية أن التحقيق فى أسباب وفاة وليامز مستمر، وسيتم الإعلان عن النتائج فى وقت لاحق، ​حيث قال جون جريمبل المتحدث باسم شرطة نيويورك إن "وليامز عُثر عليه ميتا فى شقته فى بروكلين بعد اتصال هاتفى طارئ فى الساعة الثانية بعد الظهر (1800 بتوقيت جرينتش) بخدمات الطوارئ".

وأعلنت أسرته خبر وفاته أمس الاثنين، بحسب موقع "هوليوود ريبورتر"، ومن بين أدواره الشهيرة دور عمر ليتل فى المسلسل التليفزيونى، كما كان عضوا فى لجنة تحكيم مهرجان كان للمسلسلات فى نسخته الأولى عام 2018.

وتم ترشيح وليامز لجائزة "إيمى" فى عام 2021 لدوره في مسلسل مقاطعة لوفكرافت Lovecraft Country من إنتاج شركة "إتش بي أو" HBO وهو معروف أيضا بأدائه في المسلسل« Broadwalk Empire» من إنتاج"HBO" أيضا.

وقال بيان صادر عن شبكة HBO: "لقد شعرنا بالحزن عندما علمنا بوفاة مايكل كينيث ويليامز ، وهو عضو في عائلة HBO لأكثر من 20 عامًا". "بينما يدرك العالم مواهبه الهائلة كفنان، عرفنا مايكل كصديق عزيز كان محبوبًا من قبل كل من كان لهم امتياز العمل معه. نبعث بأحر تعازينا لأسرته على هذه الخسارة التي لا تُحصى ".