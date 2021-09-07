شكرا لقرائتكم خبر عن الفارو مورتي يروج لمسلسله الجديد The Wheel Of Time والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور فى المسلسل الإسباني la casa de papel، على التسويق لمسلسله الجديد The Wheel Of Time المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

ونشر مورتي المقطع الدعائي الخاص بمسلسله الجديد The Wheel Of Time،عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام منذ قليل، ليعلن عن اقتراب عرضه، بعد نجاح الموسم الجديد للمسلسل الشهير la casa de papel الذى عرض منذ أيام وحقق نجاحا كبيرا.

وكان الجزء الأول من الموسم الخامس لمسلسل الدراما الإسبانى La Casa De Papel، قد تصدر جميع الترندات، بعد ساعات من طرح أولى حلقاته، كونه يتمتع بشعبية كبيرة فى جميع أنحاء العالم.

وحرص النجم العالمى ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له من أحداث الموسم الجديد وهو "مقيد" داخل أحد الأماكن بالسلاسل، بينما يظهر على ملامح وجهه ابتسامة عريضة فى إشارة منه إلى تغير نمط الحبكة لصالحه.

وعلى مدار اليومين الماضيين، واصل هاشتاج المسلسل الإسباني السيطرة على قوائم البحث والتدوين، حيث يشهد الهاشتاج زيادة بشكل ملحوظ على مؤشرات التدوين عليه من حين لآخر، وسيطرت التعليقات الصادمة على معظم التريند، حيث يتوقف عرض الجزء الأول من الموسم الأخير عند الحلقة الخامسة فقط.

ووصل النصف الأول من الموسم الخامس والأخير من المسلسل، أول أمس، على أن يتكون من 5 حلقات، ومن المقرر عرض النصف الثانى من العمل في 3 ديسمبر المقبل، وسيتكون من 5 حلقات، وبالتالي سيتكون الموسم الأخير من 10 حلقات.