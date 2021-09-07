مسلسلات جديدة فى طريقها للعرض على المنصات منها "60 دقيقة" و"البريئة"

القاهرة - سامية سيد - تبدأ منافسة المنصات الإلكترونية خلال شهر سبتمبر الجارى، حيث تبدأ إحدى المنصات عرض أولى حلقات مسلسل "60 دقيقة"، من بطولة ياسمين رئيس يوم 16 سبتمبرالجارى، ويشاركها فى بطولة العمل كل من النجم السوري محمود نصر، وذلك عقب انتهاء عرض مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى.

مسلسل "60 دقيقة"، يضم 9 حلقات، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى، وتجسد بطلة العمل دور فتاة تدعى ياسمين، وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، وتتوالى الأحداث في حقيبتين مختلفتين، وتقدم ياسمين من خلاله أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيوينة، ويشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، شيرين رضا، صبرى فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدورأحداث العمل في قالب من الإثارة والتشويق.



ياسمين رئيس فى كواليس مسلسل 60 دقيقة

وتدخل المنافسة لعالم المنصات لأول مرة أيضاً، الفنانة كارمن بصيبص من خلال مسلسلها "البرئية"، ويعرض يوم 26 سبتمبر الجارى، حيث يضم نخبة من النجوم منهم، تقلا شمعون وبديع ابو شقرا، وغيرهم من النجوم والعمل من إخراج رامي حنا وتأليف مريم نعوم.

وكانت الجهة المنتجة للعمل قد كشفت عن البوسترات الرسمية، والتي تجمع النجوم بصورة تعكس جو العمل وقصته التي تدور حول لغز يلاحق بطلة العمل وماضيها، وأحداث تتكشف بعد خروجها من السجن، لكن السؤال هل ستكون بريئة أم سيثبت تورطها؟.