شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى ريز أحمد يكشف كواليس فقدان 10 كيلوجرامات من وزنه فى 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي البريطاني ريز أحمد، عن كواليس فقدانه 22 رطلاً أي ما يعادل 9.5 كيلو جرام بسبب أدائه لشخصيته الجديدة فى فيلم Mogul Mowgli، والتى جسد فيه شخصية مغنى راب بريطاني باكستاني يكافح أحد أمراض المناعة الذاتية.

وسرد أحمد تفاصيل مغامرته فى انقاص وزنه بشكل كبير بسبب دوره الجديد، قائلاً: "لا أوصي به لأي شخص، لقد عانيت من فترة مرهقة للغاية بسبب الدور الجديد، الذى جسدت فيه شخصية مطرب راب يعاني من مناعة ذاتية تنكسية".



البريطاني المسلم ريز أحمد

وأضاف النجم البريطاني المسلم، فى تصريحاته لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية: "كان لدي اختصاصي تغذية محترف يعمل معي، لكن الأمر كان مرهقًا حقًا وأخذني مكان آخر، ربما كان مصدر إلهام للفيلم، كونك في مكان من الضعف والتعب والجوع الذي لا يشبع".

واستشهد ريز فى تصريحاته بالممثل الحائز على جائزة الأوسكار دانيال كالويا، الذى خاض نفس التجربة فى انقاص الوزن، ونقل عنه بعض التصريحات التى قال فيها "يجب ان يكون التمثيل فى جسدك قبل رأسك ليشعرك بالارتياح فى اداء الدور والشخصية".

وكان قد تحدث ريز فى مقابلة مع BBC، منذ عدة أشهر، عن شعوره بأنه صنع التاريخ، بعدما تم ترشيح أحمد، 38 عامًا، عن دوره فى فيلم "Sound of Metal" الذى يحكى قصة روبن، عازف طبول الروك أند رول والمدمن المتعافى الذى أصبحت حياته متدهورة عندما فقد سمعه.

وقال ريز: " بعض الناس يفخرون بفكرة أننى كنت أول مسلم مرشح لأفضل ممثل، وهذا جميل وأنا أؤيد ذلك.. وآخرين ركزوا على تمثيل الصم.. وهو شيء تفتقر إليه السينما".