"دبلة" عمرو دياب تثير الجدل.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بالتزامن مع طرح الفنان عمرو دياب خط أزياء حمل رقمه المفضل "34"، أثار الهضبة حوله الجدل بعد ظهوره مرتديا خاتما في يده اليسرى في الصورة التي طبعت على تيشيرت يرتديه، وتعمده الإشارة إلى الدبلة.

الإعلامي ممدوح موسى "الصديق المقرب من عمرو" علق عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "عجبني قوي التيشيرت وكمان عجبتني الدبلة".

ويأتي ظهور عمرو مرتديا الدبلة، بعد فترة من الجدل الذي دار حول ارتباطه وانفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.

عمرو دياب أعلن اليوم الثلاثاء رسميا إطلاق خط أزياء "34" الخاص به، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة تروج لخط الأزياء الخاص به، وعلّق: "رسميًا، تم إطلاق كوليكشن 34 الخاص بي".

الهضبة سبق وطرح عطرا ورسم تاتو أعلى الرقبة من الخلف، بالرقم نفسه، وهو عام ميلاد والديه 1934.

وأحيا الفنان عمرو دياب في موسم الحالي مجموعة حفلات في الساحل الشمالي، منها أفتتاح مرسى اليخوت، والحفل الذي أقيم في العلمين الجديدة، إلى جانب بعض الحفلات الخاصة.

وطرح الهضبة أكثر من أغنية، منها "الدنيا بترقص"، و"أحلى ونص"، و"أتقل"