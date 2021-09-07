"له فضل كبير عليا".. علي الحجار يهنئ شقيقه "أحمد" بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان علي الحجار شقيقه أحمد الحجار بعيد ميلاده.

ونشر "علي" صورة لشقيقه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "كان نفسي لو خلفت ولد أسميه أحمد علي اسم أخويا أحمد ، مش بس لأننا كنا دايماً مرتبطين ببعض جداً لأن فارق السن بيننا سنة ونص .. لأ كمان لإن أحمد أخويا له فضل كبير عليّا فنيآ".

وتابع: " من أول لحن عملهولي في ألبوم أعذريني اللي باع أكتر من ٤ مليون نسخة وبعده ألبوم الأحلام وبعدين أنا بيكي يا سمرة أكون ولما الشتا يدق البيبان وبحبك وانطلق عصفور وعشرات الألحان في الألبومات والمسرحيات".

وأضاف: "وسبحان الله يتولد إبني في نفس اليوم اللي اتولد فيه أحمد أخويا يوم الأربعاء ٧ سبتمبر وطبعآ فهمت إن ده ترتيب ربنا مش مجرد صدفة وحققت رغبتي بأن يكون اسم ابني أحمد على اسم عمه أحمد، كل سنة وأنت طيب يا أحمد".

وأحيا الفنان علي الحجار، مساء الخميس الموافق 19 أغسطس، حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح محكى القلعة، ضمن فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.