راغب علامة عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "كذابين وبيضحكوا علينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان اللبناني راغب علامة عن رأيه في إعادة تشكيل الحكومة اللبنانية.

وكتب "علامة " تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "موضوع تشكيل الحكومة.. أنا شخصيًا يقول إنهم كلهم كذابين! عم يضحكوا علينا ويستفيدوا من فرق سعر الدولار بين في حكومة أو ما في حكومة! إن شاء لله بكون غلطان! لكن عندي كل الثقة إن موضوع تشكيلها ينتظر قرارا دوليا وليس محلي".

ومن ناحية أخرى طرح السوبر ستار راغب علامة أحدث أغنياته "فورا غرام"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.