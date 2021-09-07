ديانا حداد لـ”صوت بيروت انترناشونال”: سعيدة باحتلال أغنيتي الجديدة “التريندات”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2021 7:55 مساءً

تميزت المطربة ديانا حداد باللون الغنائي الخليجي إلى جانب اجادتها اللهجات العربية الاخرى. فهي التي تعيش في الامارات العربية المتحدة ومقيمة فيها منذ سنوات طويلة وحاصلة على الجنسية الاماراتية، كما أن ولادتها ونشأتها في الكويت كلها عوامل ساعدتها في اتقان اللهجة الخليجية وكل من يسمعها يشيد بادائها ونطقها السليم للهجة.

قبل ايام قليلة اصدرت حداد اغنية جديدة بعنوان “عشق ضيمان” من كلمات نهى نبيل، الحان فايز السعيد وتوزيع نور هاشم. وتقول ديانا لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذه الاغنية “اتعاون للمرة الاولى مع نهى نبيل وانا سعيدة جدا بالاصداء المميزة التي حققتها الأغنية منذ لحظة صدورها على موقع “يوتيوب” حيث حققت اكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال يومين وقد احتلت التريند في السعودية، الامارات، الكويت، العراق، اليمن والجزائر وهذا دليل على نجاحها الكبير”.

واكدت “ان المخرجة نهلة الفهد هي التي عرضت عليها مشاركة مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا في تصوير الكليب وهن نهى نبيل، غدير السبتي، شيلاء سبت، موديل روز ونور ستارز، وقد كان لمشاركتهن وقع جيد عند المشاهدين”.

وعما ان كان في جعبتها اعمال فنية اخرى تشير قائلة “نعم لدي أكثر من أغنية جاهزة لكنني انتظر الوقت المناسب لطرحها مع شركة روتانا”.

وعن عدم تغير شكلها الخارجي منذ بدايتها الى يومنا هذا تؤكد “عندما يكون الانسان متسامحاً ومحباً لنفسه ولغيره ولا يحمل أكثر من طاقته بامكانه أن يشعر بأمان نفسي ويعيش مصالحة ذاتية. أنا أرى أنه لا يوجد شيء في الدنيا يستحق أن نحزن عليه، قد اخطئ في حق الناس وهم يخطئون في حقي وتنقطع العلاقة بيننا لكنني لا أكره ولا أحقد وهذا ما يجعلني بعيدة عن التوتر كما أنني أحافظ على رشاقتي من خلال ممارسة الرياضة وجلسات اليوغا وأنا درست التنمية البشرية التي تساعدني في تفاصيل حياتي كما أن طعامي صحي ولا أشرب القهوة ولا المشروبات الغازية”.

وفيما إن كانت تفكر بالزواج مرة ثانية توضح انها لا تفكر في الزواج مرة أخرى “لا الآن ولا حتى لاحقاً، بل أنا افكر في حياتي وحياة ابنتي صوفي وميرا” وتتابع “أنا أحمل رسالة انسانية، اجتماعية وتوعوية إلى جانب رسالتي الفنية من أجل المساهمة في زرع الابتسامة والفرحة في قلوب الناس”.