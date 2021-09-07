اليوغا بملابس وحركات مثيرة على طريقة نسرين طافش!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 05:47 مساءً - استعرضت الفنانة السورية نسرين طافش رشاقتها على طريقتها وبأسلوب مثير عبر مشاركتها مجموعة صور من إجازتها التي تقضيها جزيرة ماهي، بجمهورية سيشل في المحيط الهندي في شرق أفريقيا.

فقد شرت نسرين طافش عبر حسابها على انستغرام مجموعة صور توثق ممارستها رياضة اليوغا وسط مشاهد طبيعية خلابة بينما كانت ترتدي ملابس رياضية مثيرة.

وأرفقت نسرين الصور بتعليق جاء في نصه: “ركز في نفسك الآن : في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك و نور فكرك”.

هذا وتشارك “طافش” منذ أيام جمهورها بصورها وهي تستمتع بالصيف على الشاطئ، خلال قضاء عطلتها الصيفية، فظهرت قبل أيام بفستان فوشيا، وعلقت:”الصيف لا ينتهي أبدا في سيشل”.

وظهرت بعدها بفستان أوف شولدر، وهي تتناول وجبة الإفطار، معقبة: “نحن نسافر ليس لكي نهرب من الحياة بل لكي لا تهرب الحياة منا”.