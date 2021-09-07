حفيدة الرئيس بايدن تعلن خطوبتها على شاب يصغرها سناً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نعومي بايدن يوم السبت، وهي حفيدة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن صديقها الحميم بيتر نيل طلب يدها للزواج.

وشاركت نعومي (27 عاماً) في مساء يوم السبت على انستغرام، صورةً لها ونيل (24 عاماً) سوياً، تظهر فيها رافعةً يدها لتستعرض خاتم خطوبتها الضخم المرصع بالألماس، معلّقةً على الصورة بجملة “إلى الأبد”.

وبحسب المعلومات، نعومي بايدن هي الابنة الكبرى لنجل الرئيس الأميركي، هانتر بايدن. وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا عام 2020.

أما بالنسبة لنيل، فهو طالب في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا. ويُذكر أنه تدرب سابقاً في حملة هيلاري كلينتون الرئاسية، وفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، أي عندما كان يشغل جدّ نعومي منصب نائب الرئيس.