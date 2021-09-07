“حدا يقلا”.. جديد الفنان رافاييل جبّور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق النجم اللبناني رافاييل جبّور بالتعاون مع شركة آند بيوند مينا And Beyond MENA أغنية جديدة بعنوان “حدا يقلا” من إنتاج الشركة.

أغنية “حدا يقلا” هي من كلمات وألحان رافاييل جبّور، وتوزيع جورج قسّيس.

وأبصرت هذه الأغنية النور بعد فترة تشويق وصفها رافاييل بـ”الغرام”، محاولاً مشاركة جمهوره هذه المفاجأة التي تعنيه كثيراً وينتظر من المتابعين تعليقاتهم ورأيهم بالعمل.

كما يُذكر أنّ رافاييل كان قد عاد من كندا مؤخّراً، حيث كان يتابع دراسته في الموسيقى لثقل موهبته وتطويرها.

الفيديو بسيط يجمع شباب الفرقة الموسيقية، أصدقاء رافاييل الذين اعتاد الجمهور رؤيتهم معه في حفلاته وفيديو أغنية “انشالله” التي سبق ونشرها رافاييل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فترة الحجر الصحّي وفي ظلّ جائحة كورونا، لينشر الفرح والأمل بين الناس.

في فيديو الأغنية المصوّرة الجديدة “حدا يقلا”، نرى رافاييل الشابّ “المغروم” الذي يحاول التعبير عن غرامه لفتاة يشتاق إليها كثيراً، من خلال آدائه مع الفرقة وحديثه عنها بغيابها.

“حدا يقلا”، أغنية شبابية، فيها من روح رافاييل الجميلة التي يحاول إيصالها الى جمهوره دائماً من خلال تعبيره عن نفسه فنّياً وإيجابيّاً.

كلمات الأغنية:

حدا يقلا

حدا يقلا

إني كثير اشتقتلا

وكل دقيقة بحنلّا

وإنّا بعيوني هيّي

الدنيي كلا

حدا يقلا

قالولي زعلاني منّي بالذات

عادي حبيبي نزعل أوقات

هيي فترة وبتخلص بكرا

وأنا وأنت يا عمري نكفي هالحياة

حدا يقلا

حدا يقلا

إني كثير اشتقتلا

وكل دقيقة بحنلّا

وإنّا بعيوني هيّي

الدنيي كلا

حدا يقلا