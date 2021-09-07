الملكة ليتيزيا تترأس حفل توزيع جوائز Retina ECO

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت ملكة إسبانيا “ليتيزيا” إلى الظهور مجددًا في حدث يتعلق بالبيئة والمناخ، الأمر الذي يولي إهتمامًا كبيرًا في أجندتها، وذلك بعد عطلة صيفية لمدة شهر تقريبًا، حيث ترأست الملكة حفل النسخة الأولى من تسليم جوائز Retina ECO، والذي نظمته الدولة متمثلة في صحيفة El País الإسبانية بالتعاون مع شركة Capgemini الاستشارية، بحسب موقع New my royals.

وتهدف هذه الجوائز إلى مكافأة أفضل المشاريع في مجال مكافحة تغير المناخ والاستدامة باستخدام التكنولوجيا.

في هذه النسخة الأولى، تم تقديم 115 طلب للمشروع، تم قبول 97 منهم. وقد اختارت لجنة التحكيم 12 متأهلاً من التصفيات النهائية. تم الإعلان عن الفائزين في الحفل وتكريمهم للمشروع في فئاته الأربعة وهي: الجيل الأخضر، الاستهلاك الفعال، التنقل الذكي، والاقتصاد المستدام. وقد قدمت الملكة “ليتيزيا” جوائز الفئات الأربعة والتي تضم كل منها ثلاثة متسابقين نهائيين.

كما تم الإشادة بالمشاريع المتعلقة بكفاءة الطاقة والتوزيع الذكي وأنماط الحياة الأكثر اخضرارًا.

وكانت الملكة قد أوضحت في أكثر من مناسبة من قبل عن اهتمامها والتزامها بالاستدامة، كما هو الحال عندما كانت مع زوجها الملك “فيليب” في قمة تغير المناخ التي عُقدت في ديسمبر 2019 في مدريد.

تضمنت لجنة التحكيم وزيرة الدولة لشؤون الطاقة “سارة أجسين”، الرئيس التنفيذي لشركة Capgemini Spain “لوبس أباد”، المدير العام لنظم المعلومات والابتكار، المدير العالمي للخدمات المصرفية المسؤولة في بنك سانتاندير، مدير الكرسي الاستثنائي للشبكات الاجتماعية، وآخرون.

وفي نفس الوقت، كان الملك “فيليب” أيضًا يترأس افتتاح السنة القضائية 2021-2022، وهو حضور منصوص عليه في قانون السلطة القضائية، على الرغم من فصل السلطة القضائية تمامًا عن سلطة الملك الدولة.

وقد ترأس الملك الإفتتاح في قصر العدل، حيث يوجد مقر المحكمة العليا يرافقه رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية “كارلوس ليسمس”.

وافتتح الملك “فيليب” الجلسة، ثم قدم أمين غرفة الحكومة “أنخيل توماس روانو”، والمدير العام للولاية “دولوريس ديلغادو”، ورئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية “كارلوس ليسميس”، ثم بعد ذلك، أعلن افتتاح السنة القضائية 2021-2022 وموعد اختتامها. وفي الختام، عقد الملك اجتماعًا مع المشاركين في الفعالية.

يقام هذا الحدث حتى تتمكن السلطة القضائية من تقديم معلوماتها عن العام الماضي ونواياها للعام المقبل. على وجه التحديد، يقدم رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية تقريراً سنوياً حول الدولة وعمل وأنشطة هيئات التحكيم ومحاكم العدل. ويقرأ المدير المالي العام (الشخص المسؤول عن الشؤون المالية للبلد) المذكرة السنوية حول النشاط وتطور الإجرام ومنع الجريمة والإصلاحات المناسبة لتحسين فعالية النظام القضائي.

يترأس الملك “فيليب” هذا الحفل كل عام منذ تنصيبه في عام 2014، وعلى الرغم من علاقاته القوية بالجانب الرسمي للسلطة القضائية، فقد أكد دائمًا وشدد على فصل السلطات واستقلال النظام القضائي عن التاج.