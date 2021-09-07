صدمة.. سارة هاردنغ حلمت بأن تصبح أمّاً قبيل وفاتها بالسرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صرّح جونسون نجم تلفزيون الواقع والحبيب السابق للفنانة الأميركية سارة هاردنغ، نجمة فرقة “غيرلز ألآود” الراحلة تشاد بأنّ الأخيرة حلمت بأن تصبح أمّاً قبل وفاتها يوم الأحد عن عمرٍ ناهز 39 عاماً بعد 13 شهراً من تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.

وقال جونسون في تصريحات لصحيفة “صن” البريطانية إن “سارة تحب الأطفال وكانت ستصبح أماً عظيمةً لأطفالها،كما أنّها كانت تهتم كثيراً بمن تحب”.

وكتبت النجمة الرّاحلة في كتابها الذي صدر في شهر آذار (مارس) أنّها بكت لعدم قدرتها على الإنجاب وأنّ العلاج الكيميائي المكثّف هو السبب.

وتعرّف جونسون إلى سارة في برنامج “سليبريتي بيغ براذر” في عام 2017، ثمّ انفصل الثنائي بعد ثلاثة أشهر إثر فشل العلاقة من بعد. لكنهما لم يتوقفا عن مقابلة بعضهما كما بقيا على تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في خلال جائحة كورونا.

وأعرب جونسون عن حزنه ومعاناته من تقبل وفاة سارة وأنه لطالما فكّر فيها واعتقد أنهما سيتواعدان مجدداً.

ونشرت كل من تشيرل وكامبرلي ونيكولا ونادين، أعضاء فرقة “غيرلز ألآود” صوراً تجمعهن بصديقتهن الراحلة عبر تطبيق “انستغرام” مرفقةً بعبارات ثناءٍ وحبٍ وحزنٍ على فراقها.

ونعى عددٌ كبير من المشاهير هاردنغ، من بينهم جيري هورنر ودافينا ماكالو فيرن كوتون وإليشا ديكسون التي وصفت سارة “بالنجمة الساطعة”.