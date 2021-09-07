جينيفر أنيستون تقتحم عالم التجميل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يبدو أن النجمة الأميركية، جينيفر أنيستون، لم تكتفِ بنجوميتها في عالم السينما والتلفزيون، فمضت إلى عالم الجمال لتطلق علامتها التجارية الخاصة بها، ولا عجب أن تحقق نجاحاً ومبيعات وإقبالاً كبيراً، نظراً لشهرتها الواسعة.

وقبل أيام، روجت الممثلة علامتها التجارية الجديدة، التي تحمل اسم “LolaVie”، على صفحتها الخاصة في “إنستغرام”، حيث شاركت صورتين لها من جلسة تصوير، معلقةً: “شيء ما.. قادم”، مع ذكر اسم العلامة وتاريخ إطلاقها في 8 سبتمبر.

ووفقاً لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، تم تقديم طلب لافتتاح علامة “LolaVie”، في يوليو 2019، والتي تقدم منتجات تجميل، مثل: مستحضرات للوجه والجسم، والصابون غير الدوائي للوجه والجسم، والمستحضرات غير العلاجية للعناية بالبشرة والاستحمام، ومستحضرات الجل ومزيل العرق والعناية.

وعبر صفحة علامة “LolaVie” في “إنستغرام”، تم نشر صورة ضبابية لمنتج تجميلي، ربما تلمح إلى منتج للاستحمام. كما يقدم موقع “LolaVie” للعملاء التسجيل للحصول على تحديثات حول العلامة التجارية، تحت شعار العلامة التجارية يظهر شعار “Naturally You”.

و”LolaVie” هي العلامة التجارية الأولى لأنيستون، ولكنها شاركت في العديد من المشاريع التجارية في صناعة التجميل طوال حياتها المهنية، إذ كانت تمتلك في السابق حصة جزئية في ماركة “ليفينغ بروف” للعناية بالشعر، المملوكة لشركة “يونيليفر”، وعملت كمتحدثة رسمية باسمها حتى باعت حصتها عام 2016.