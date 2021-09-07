شكرا لقرائتكم وفاة الفنان والجراح المصري سمير الملا بعد معاناة مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي، اليوم الاثنين، الفنان سمير الملا، وهو جراح مخ وأعصاب إلى جانب ممارسته للتمثيل، بعد معاناة مع المرض في أيامه الأخيرة.

وبحسب أسرة الراحل، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

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الفنان والجراح سمير الملا

يُذكر أن آخر أعمال سمير الملا كان مسلسل "صاحب السعادة" أمام الزعيم عادل إمام منذ عدة سنوات.

والراحل من أشهر الأطباء الذين شاركوا بالأعمال الفنية في أعمال مهمة، مثل: "رأفت الهجان"، و"دموع في عيون وقحة" و"السيد كاف"، و"محمود المصري".