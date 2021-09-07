شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تكشف كواليس مشاركتها فى F9 مع فان ديزل: "كنت خائفة من التعامل معه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية كاردي بي، عن كواليس تصويرها للجزء التاسع من سلسلة Fast & Furious، الذى شاركت فيه لأول مرة، حيث سردت تفاصيل تعاملها مع النجم العالمي فان ديزل فى البدايات.

وقالت كاردى بى، فى تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، "كنت خائفة من التعامل معه فى البداية، كونه رجل جاد جداً، وسرعان ما شعرت بالارتياح فى التعامل معه لمعرفة انه لطيف جداً"، واعترفت كاردي بي، فى تصريحاتها بأنها تعرضت للترهيب قبل الانضمام للفيلم فى البداية حول الجدية التى يتمتع بها ديزل فى التصوير لتكتشف بعد ذلك عدم صحة تلك الأقاويل.



كاردي بي وفان ديزل

ولعبت كاردى، صاحبة الـ 28 عاما، شخصية تدعى Leysa وهي قائدة مجموعة شبه عسكرية من الإناث، التى كانت صديقة سابقة لشخصية دومينيك توريتو.



كاردى بي في الفيلم

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن نجمة الراب كاردي بي، شاركت متابعيها وجمهورها، بأول صورة لها مع مولودها الثاني الذى رزقت به من زوجها النجم أوفسيت، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، صورة تجمعهم من داخل غرفة العمليات فور انتهائها من عملية الولادة.

واكتفت نجمة الراب بكتابة تاريخ وصول مولودها الثاني وهو يوم 4 سبتمبر الجاري، ويبدو أن عملية الولادة تمت فى سرية تامة، وسرعان ما استقبلت "بي" الكثير من التهنئات والتعليقات على الصورة التى نشرتها.