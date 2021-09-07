شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية يكرم الفرنسية BRIGITTE ROÜAN والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم السبت المقبل بمسرح سيد درويش الدورة الأولي لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية وتستمر حتي 16 سبتمبر الجاري .

يكرم المهرجان في حفل الإفتتاح النجم المصري هاني سلامة وشركة أفلام مصرالعالمية "يوسف شاهين " التي تعد من أوائل الشركات السينمائية التي فتحت مجالات تعاون فنية مشتركة مع فرنسا وسيتم عرض أفلام سكندريات يوسف شاهين ، وهي اسكندرية ليه ، اسكندرية نيويورك ، اسكندرية كمان وكمان

وفيلم " صراع في الميناء " كأول فيلم لشاهين تحدث من خلاله بشكل مباشر عن مدينة الإسكندرية، وفي حفل الختام يكرم المهرجان النجمة الفرنسية الكبيرة BRIGITTE ROÜAN - بريجيت روان والمنتج التونسي الكبير حسن دلدول.

يحتفي المهرجان بالسينما التونسية ضيف الشرف وفي قسم خاص بها يعرض مجموعة من كلاسيكيات السينما التونسية فيلم " شمس الضباع " للمخرج رضا الباهي ، وفيلم " ريح السد " للمخرج نوري بو زيد ، وفيلم " عصفور السطح " للمخرج فريد بوغدير ، وفيلم صمت القصور للمخرجة مفيدة التلاتلي

وفي إطار برنامج التكريم سيكون هناك تحية لـ " مصطفي الحسناوي" مخرج الأفلام الوثائقية التونسي الذي كانت أغلب أفلامه عن مصر ، تحت برنامج " مصر بعيون تونسية " وسيتم تقديم فيلمين هما " ظلال " و " عندما تغني المرأة " كما يقام معرضا لأفيشات السينما التونسية.