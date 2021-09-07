شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هوارد تطلق اسم الراحل تشادويك بوسمان على كلية الفنون الجميلة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت جامعة هوارد خريجها الممثل الراحل تشادويك بوسمان، بإعادة تسمية كلية الفنون الجميلة باسمه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بوسمان، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 43 عامًا بسبب سرطان القولون، تخرج من جامعة هوارد عام 2000 بدرجة بكالوريوس في الإخراج، وكان له دور فعال في الحفاظ على كلية الفنون الجميلة، التي كانت قيد الدراسة لاستيعابها في كلية الفنون والعلوم الأكبر، وفقًا للجامعة.

وبالتالي شاركت جامعة هوارد مقطع فيديو بتقنية الفاصل الزمني يُظهر تركيب الحروف الجديدة على مبنى المدرسة، الذي أصبح الآن كلية تشادويك أ. بوسمان للفنون الجميلة.

وقالت المدرسة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التغريدات تيوتر: "تم تثبيت الأسماء على كلية تشادويك أ. بوسمان الرسمية للفنون الجميلة، الذى ترك إرثًا لا يقاس للجيل القادم، شكرا لك السيد بوسمان ".

وكانت قد أعلنت جامعة هوارد في مايو الماذى، أنها قررت إعادة تسمية مدرسته للفنون المسرحية والبصرية بـ اسم الراحل تشادويك بوسمان تكريما له، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".