شكرا لقرائتكم خبر عن شارلوت جينسبور تلفت الأنظار في عرض فيلم Sundown بمهرجان فينيسيا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت شارلوت جينسبور الأنظار إليها أثناء حضورها عرض فيلمها Sundown بصحبة المخرج ميشيل فرانكو، كما ظهرت النجمة العالمية كيت هدسون، بفستان من اللون الأحمر، وذلك خلال العرض الأول لفيلمها Mona Lisa And The Blood Moon ، والمعروض ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي. وشهدت السجادة الحمراء للفيلم لقطة مميزة حيث حضر كلب المخرجة آنا ليلي أميربور" بينى" ، والذي ظهر وكأنه نجم السجادة الحمراء، ويظل يهلوا مع كيت التي أندمجت سريعا معه".



شارلوت جينسبور شارلوت جينسبور

وظهرت أيضا الممثلة البالغة من العمر 42 سنة كيت هدسون علي السجادة الحمراء، بفستان بفتحة واسعة وصدر مشدود مفعم بالحيوية، مع دانتيل شفاف تميز الفستان بياقة عالية وأكمام من التل، مع تنورة متدرجة رشيقة، بتوقيع دار أزياء Valentino، وشارك في الاحتفال بالعرض الخاص للفيلم، كريج روبنسون وايد سكرين.

وكان مهرجان فينسيا السينمائي افتتح الأربعاء الماضى بعرض فيلم المخرج الكبير بيدرو ألمودوفار وهو Parallel Mothers أو -Madres paralelas - ، وهو فيلم أسباني من بطولة بينيلوبي كروز ، وميلينا سميت ، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون ، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.



شارلوت جينسبور شارلوت جينسبور

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.



شارلوت جينسبور شارلوت جينسبور