شكرا لقرائتكم خبر عن رشا سامى العدل تتذكر والدها:" الحياة أهلكتنى بدونك ونفسى افضفض لك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت رشا سامى العدل ابنة الفنان القدير الراحل سامى العدل، عن حزنها الشديد لفقدان والدها، وأنها تعانى منذ لحظة رحيله، وقالت رشا، عبر حسابها على فيس بوك، :"حبي الكبير الاعظم علي الاطلاق... وحشتني ووحشني حضنك و سؤالك عليا حتي مناكفتك ليا وحشتني و زعيقك فيه حاجة دايما ناقصة و بحس اني وحيدة في الدنيا من غيرك و تايهة مش عارفة اتصرف و لا اخد قرارات مصيرية مش عارفة اتعامل و أواجه مشاكل".

وتابعت:" كنت بستمد قوتي و طاقتي بوجودك في الدنيا الحياة اهلكتني بدونك و الناس بقت وحشة قوي ومفيش رحمة في قلوبهم و اللي كان بيعمل حساب وجودك نسي اصلا انه في يوم كان يعرفك و خيرك عليه رغم ان الواحد مش محتاج غير سؤال و طبطبة من حين لآخر بس بيستصعبوها و يستكتروها وحشتني بقي و نفسي اجيلك قوي اقعد معاك و افضفض لك الله يرحمك يا سندى".



رشا سامى العدل

يشار أن الفنان القدير سامى العدل، ولد فى مدينة المنصورة فى عام 1946، تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف" فى عام 1972، ثم شارك منذ ذلك الوقت بالعمل فى السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن كان أكثر أعماله حتى مطلع الألفية الثالثة فى السينما، حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات.

استطاع أن يكتشف العديد من النجوم ويقدمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر فى السينما، وقال عنه مصطفى قمر فى أحد اللقاءات "حميد الشاعرى له الفضل على فى الغناء، وسامى العدل هو أول من قدمنى للسينما فله الفضل على فى الكثير من المواقف التى لا أستطيع أن أنساها"، ولم يكن مصطفى قمر هو الوحيد بل قدم سامى العدل أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى الدماغ صاحى"، وكذلك قدم الفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب فى فيلم وثائقى.

وتوفى الفنان سامى العدل عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض فى الساعات الأولى من يوم الجمعة 10 يوليو 2015، بالمركز الطبى العالمى، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة ضعف فى عضلة القلب.