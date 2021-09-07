شكرا لقرائتكم خبر عن سلامتك يا أم البنات .. هشام ماجد يدعم زوجته بطريقة كوميدية بعد إصابتها بكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان هشام ماجد، على مغازلة زوجته على طريقته الخاصة، حيث ظهر وهو يلون قدم زوجته المصابة بـ"كسر" فى ستوري جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليوجه لها رسالة دعم فى أزمتها، قائلاً "سلامتك يا ام البنات".

وسرعان ما تداول متابعى "ماجد" عبر منصات السوشيال ميديا، مقطع الفيديو الذى ظهر من خلاله وهو يقوم برسم بعض الأشكال على قدم زوجته، ليوجهوا رسالة دعم لها وتمنيات بالشفاء.



هشام ماجد يرسم على قدم زوجته



هشام ماجد

ويشارك ماجد، حالياً فى بطولة فيلم "حامل اللقب"، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني ومحمد سلام.