مهرجان لندن السينمائى يكشف برنامج دورته القادمة: نسعى لانضمام العالم إلينا

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان لندن السينمائي 2021 BFI المقرر إقامته من 6 إلى 17 أكتوبر عن برنامجه الكامل، مع انضمام عدد كبير من النجوم، حسبما نشر موقع hollywoodreporter.



Last Night in Soho



مهرجان لندن

وأوضح التقرير أنه إلى جانب حفل الافتتاح الذي تم الإعلان عنه، سيعرض في اليوم الأول من المهرجان، فيلم The Harder They Fall، وعرض احتفالي لفيلم The Power of the Dog ، كما تشمل قائمة الأفلام المشاركة علي Kenneth Branagh's Telluride-bowing Belfast ، و Wes Anderson's all، وThe French Dispatch ، وفيلم كريستين ستيوارت "سبنسر" عن الأميرة ديانا والذي عرض مؤخرًا في مهرجان البندقية ، وفيلم Last Night in Soho ، و The Lost Daughter، و The Souvenir: Part II، و Titane.

ويشمل البرنامج الكامل للمهرجان على 159 فيلمًا روائيًا بما في ذلك 21 عرضًا عالميا للجمهور في السينمات في جميع أنحاء لندن والمملكة المتحدة من خلال دور السينما الشريكة والعروض الافتراضية الأولى على منصة BFI Player.

وأصدر المهرجان بيان، قال فيه، "نتطلع لتقديم الأفضل علي مدار 12 يومًا من مهرجان LFF ومشاهدة هذا البرنامج الاستثنائي حقًا من الأفلام والمسلسلات والأحداث الفنية..هذه هي الأعمال التي حركتنا ، وأثارتنا ، وجعلتنا نفكر ونشعر ، وجعلتنا ننظر إلى العالم بشكل مختلف قليلاً هذا العام. هناك شيء ما يناسب الجميع هنا ولا يسعنا الانتظار حتى ينضم إلينا الجمهور في مهرجان BFI London السينمائي - سواء في لندن أو في جميع أنحاء المملكة المتحدة أو في المنزل".