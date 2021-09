شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الجزء الثانى من Venom قبل موعده بعد انتهاء المونتاج والتعديلات البصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تعديل خطط إصدار الجزء الثاني لفيلم الأكشن والخيال Venom، والتى جاءت مبكراً عن موعد طرح الفيلم الرسمي بعدة أشهر بسبب انتهاء عمليات المونتاج والتعديلات البصرية بشكل اسرع من المتوقع.

ووفقاً لتقريرنشرته صحيفة فاريتي، فإن الجزء الثاني من فيلم Venom بطولة النجم العالمي توم هاردي، سيعرض فى يونيو 2022 بدلاً من أواخر سبتمبر 2022، بحسب ما أعلنت شركة Sony عن الموعد الجديد لفيلم "Venom: Let There Be Carnage" بعد فترة ما يقارب الاسبوع من إعلان ديزني عن فيلمها "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

فيلم Venom: Let There Be Carnage، من إخراج آندى سيركيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع slashfilm.

وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، وتدور قصة Venom حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشروالخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن تأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.