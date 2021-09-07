الصور الأولى من خطوبة نور عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"حب حياتي فاجأني بهذا العرض" بتلك الكلمات كشفت نور ابنة الفنان عمرو دياب عن عرض الخطوبة الذي تلقته من حبيبها، ونشرت عبر صفحتها في موقع إنستجرام ، صور لها مرتدية دبلة الخطوبة.

نور عبر صفحتها في موقع"إنستجرام"، قامت بنشر صورة لها مرتدية خاتم الخطوبة، وكتبت :"حب حياتي فاجأني بهذا العرض"، إلى جانب صورة أخرى لخطيبها وهو يركع أمامها في لقطة رومانسية وهو يقدم العرض لها ويقدم لها الخاتم.

خطيب نور ابنة الفنان عمرو دياب يدعى كيران وودورد، وهو بريطاني الجنسية وغاني الأصل، ويعمل مدرب لياقة بدنية.