انتشال التميمي: سعداء بجودة الأفلام العربية المتنافسة في خامس دورات "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن مشاركة 16 فيلمًا عربيًا خلال دورته الخامسة المقبلة، المقرر انطلاقها أكتوبر المُقبل.

متحدثًا عن الأفلام العربية المشاركة، صرح مدير المهرجان انتشال التميمي، في بيان صحفي، قائلًا: "سعداء بكمية وجودة الأفلام العربية المتنافسة هذا العام. في مهرجان الجونة السينمائي، نجوب العالم العربي لنتمكن من انتقاء الأعمال المميزة للغاية لتقديم وجبة مذهلة لجمهورنا المتعطش للسينما الجيدة. يسعدنا أيضًا أن ثلاثة من الأفلام العربية المختارة شاركا سابقًا في منصة الجونة السينمائية، الأمر الذي يزيد حماسنا تجاه الأفلام العربية المختارة هذا العام".

عقب المدير الفني للمهرجان أمير رمسيس قائلًا: "ساهم مهرجان الجونة السينمائي بشكل كبير في صقل السينما المصرية والعربية. اختيار الأفلام العربية لهذا العام هو بمثابة تسليط للضوء على مدى شغفنا بالسينما وفن صناعة الأفلام الذي يجعلنا أكثر حرصًا على مشاركة هذه الأعمال مع محبي السينما من جميع أنحاء العالم".

البحر أمامكم

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة/لبنان

إخراج: إيلي داغر

تعود شابة لبنانية من فرنسا، إلى بيت أهلها في بيروت، التي فرت منها بعد عدة تجارب سيئة مرت بها. الإحساس المتزايد بالحصار داخلها، يدفعها للعودة إلى الجزء الآخر من حياة بيروت التي تخلت عنها في الماضي وهجرتها. فاز الفيلم بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير في الدورة الثالثة لمنصة الجونة السينمائية.

علي صوتك

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة/المغرب

إخراج: نبيل عيوش

يعمل الرابر السابق أنس في مركز ثقافي يقع في حي شعبي في الدار البيضاء، ويقوم بتشجيع طلابه لتتبع شغفهم والتعبير عن أنفسهم بحرية دون قيد من خلال فن الهيب هوب. عُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021.

كوستا برافا

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة/لبنان

إخراج: مونيا عقل

تهرب أسرة بدري من التلوث السام في بيروت، بالذهاب إلى منزل جبلي مستدام ذاتيا بنته الأسرة ذات الروح الحرة. لكن، وبشكل غير متوقع، يبنى مكب نفايات جديد خارج سور منزلهم، مما يتسبب في جلب قمامة وفساد بلد بأكمله إلى عتبة منزلهم. تتراكم أكوام القمامة، ويتصاعد الصراع بين الرحيل والمقاومة، الأمر الذي يهدد وحدة الأسرة ومنزلها المثالي. عُرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2021.

ريش

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة/مصر

إخراج: عمر الزهيري

يحكي الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد وجائزة الفيبريسي في مهرجان كان 2021، عن قصة سامي، الأب المصري المتسلط، الذي يتحول إلى دجاجة بواسطة حيلة ساحر في عيد ميلاد ابنه الصغير. يقلب التحول الغامض حال الأسرة رأسًا على عقب، ويجعلها تدخل في مغامرة مضحكة مأساوية من اكتشاف الذات لتستطيع البقاء دون قائدها البطريركي. تتعلم الأسرة أن الحياة ممكنة دون وجود الديكتاتور كقائد.

أميرة

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة/مصر، الأردن

إخراج: محمد دياب

يتتبع الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك وعلي سليمان وتارا عبود، أميرة المراهقة المفعمة بالحياة، التي كبرت معتقدة أنها جاءت إلى الدنيا بواسطة تهريب السائل المنوي لأبيها السجين. يتزعزع حسها بالهوية عندما يحاول والدها تكرار تجربة الإنجاب، فتُظهر التحاليل المعملية عقمه. عُرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2021.

السجناء الزرق

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة/لبنان

إخراج: زينة دكاش

ينجز سجناء سجن رومية اللبناني عملًا مسرحيًا عن زملائهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والمودعين تحت بند "مجنون وممسوس" بموجب قانون العقوبات، والمنسيين خلف القضبان مدى الحياة. شارك "السجناء الزرق" كمشروع في ورشة فاينال كت في فينيسيا عام 2020، وفاز فيها بجائزة مهرجان الجونة السينمائي ودعوة للمشاركة في الدورة الرابعة لمنصة الجونة السينمائية.

كباتن الزعتري

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة/مصر

إخراج: علي العربي

يحكي الفيلم الوثائقي الفائز بجوائز منصة الجونة السينمائية، قصة محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، يحصل الصديقان على فرصة حياتهما.

العودة

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة/مصر

إخراج: سارة الشاذلي

والد سارة عمره يقارب الـ80 عامًا وحيوي للغاية. عندما تتغير خطط سارة بسبب الجائحة العالمية، تجد نفسها عالقة في المنزل الذي قضت به سنوات طفولتها مع والديها بعد العيش خارجًا لمدة 10 سنوات. تقضي سارة الوقت معهما بسبب أوضاع الحظر والإغلاق، وتشعر بتوجب تسجيل لحظاتها الثمينة مع والدها في فيلم. للمرة الأولى، تشعر سارة بأن قرار عودتها إلى مصر كان صحيحًا.

نور شمس

مسابقة الأفلام القصيرة/المملكة السعودية العربية

إخراج: فايزة أمبه

شمس أم وحيدة تعمل سائقة أوبر في مدينة جدة بالسعودية تشغف بشيئين: ولدها الوحيد ماكي وحلواها الإفريقية. تصارع شمس لإقناع ماكي ليتبع الطريقة التقليدية في الزواج وأن يهتم بحلواها. على أرض الواقع، يتكشف شغف الابن عندما يقرر الالتحاق بمسابقة لغناء الهيب هوب، التي يمكن أن تؤدي إلى سفره إلى فرنسا وانفصاله الأول عن أمه. تُجبر شمس أن تختار بين فقدانها لابنها أو إيجادها لذاتها. شارك الفيلم في مهرجان بالم سبرينجز الدولي للأفلام القصيرة 2021.

ليل

مسابقة الأفلام القصيرة/الأردن، فلسطين

إخراج: أحمد صالح

يسرق غبار الحرب النوم من الأعين. يجلب لَيل السلام والنوم لكل سكان المدينة المُحطمة، لكن أعين والدة الطفل المفقود تبقى مفتوحة، فيحاول لَيل خداعها لتنام، وبهذا ينقذ روحها القلقة. عُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة "نمور الغد" في مهرجان لوكارنو السينمائي 2021.

عرنوس

مسابقة الأفلام القصيرة/الأردن

إخراج: سامر البطيخي

خلال يوم عادي في ساحة تسوق في عمان، يستعد سامي الطفل الساذج المدلل (15 عامًا)، مع محمود بائع الذرة المحتال الذكي (15 عامًا) لتنفيذ خطة سرقة هدية غير متوقعة، يثير بها إعجاب حبيبته، لكنهما لا يدركان حقيقة التقلبات والمنعطفات التي قد تعترض طريقهما.

سقالة

مسابقة الأفلام القصيرة/تونس

إخراج: بلال بالي

يدور الفيلم حول فتاة شابة تعمل في حانة. ذات مساء، تصل متأخرة إلى عملها، حيث لا تستطيع الفرار من غضب مديرها وتهديده لها بالفصل، أو تحرش زميلتها المثلية بها. عندما تعود إلى منزلها، تواجه المأساة وجهًا لوجه.

تالاهاسي

مسابقة الأفلام القصيرة /لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية

إخراج: دارين حطيط

في يوم إطلاق سراحها من منشأة للطب النفسي، تعود ميرا إلى منزل والدتها في بروكلين لحضور عيد ميلاد جدتها، لتكتشف أن شقيقتها أخبرت العائلة أنها كانت في رحلة إلى فلوريدا. تالاهاسي هو تصوير لعودة امرأة شابة إلى العالم مجددًا، وتأمل في كيفية مواجهة الحياة بعد الحزن. في سياق الشتات، يقدم تالاهاسي لمحة عن صراعات المرض العقلي، وهي قضية غالبًا ما يتم إسكاتها وتنميطها مرضيًا في الثقافة العربية.

خديجة

مسابقة الأفلام القصيرة/مصر

إخراج: مراد مصطفى

خديجة أم شابة تعيش بمفردها مع طفلها، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية. في يوم عادي، تتجول في شوارع القاهرة للقيام ببعض الزيارات، التي تُشعرها بعدم الارتياح.

القاهرة – برلين

مسابقة الأفلام القصيرة/مصر

إخراج: أحمد عبدالسلام

بعد محاولات عدة للهروب من وضع الاكتئاب الجيلي القائم، ترتب نور الشابة سرًا للفرار من بلدها الأم. قبل ساعات من سفرها، تضطرها الظروف لخوض رحلة من الصراعات مع المجتمع المتسلط وتحارب للاحتفاظ بسرها الخفي.

قمر 14

قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة/مصر

إخراج: هادي الباجوري

تدور أحداث الفيلم في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب. الفيلم من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور.