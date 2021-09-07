"الناس بقت وحشة والحياة أهلكتني".. ابنة سامي العدل توجه له رسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت الفنانة رشا سامي العدل، رسالة مؤثرة لوالدها الفنان الكبير الراحل سامي العدل.

وكتبت رشا، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "حبي الكبير الأعظم على الإطلاق.. وحشتني ووحشني حضنك وسؤالك عليّا حتى مناكفتك ليّا وحشتني، وزعيقك فيه، حاجة دايما ناقصة وبحس إني وحيدة في الدنيا من غيرك وتايهة مش عارفة اتصرف ولا أخد قرارات مصيرية، مش عارفة اتعامل وأواجه مشاكل".

أضافت: "كنت بستمد قوتي وطاقتي بوجودك في الدنيا.. الحياة أهلكتني بدونك، والناس بقت وحشة قوي ومفيش رحمة في قلوبهم، واللي كان بيعمل حساب وجودك نسي أصلا أنه في يوم كان يعرفك وخيرك عليه، رغم أن الواحد مش محتاج غير سؤال وطبطبة من حين لآخر بس بيستصعبوها ويستكتروها".

اختتمت: "وحشتني بقى ونفسي أجيلك قوي أقعد معاك وأفضفض لك.. الله يرحمك يا سندي".

ورحل عن عالمنا الفنان سامي العدل في 10 يوليو 2015 بعد مسيرة فنية كبيرة في التمثيل والإنتاج من خلال شركة "العدل جروب".