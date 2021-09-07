موعد المباراة الأولى لرونالدو مع مانشستر يونايتد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت صحيفة إنجليزية، مساء اليوم الثلاثاء، موعد الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا من نادي يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة “ذا صن”، إن ظهور رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد قد يتأجل، مشيرة إلى أن “صاروخ ماديرا” لن يخوض إلا حصة تدريبية واحدة مع الفريق قبل مواجهة نيوكاسل السبت المقبل بسبب قيود فيروس كورونا والتي أبقته في الحجر لمدة خمسة أيام.

وأوضحت أن رونالدو سيدخل أولد ترافورد السبت المقبل ليتلقى تحية الجماهير ويبقى على مقاعد البدلاء.

وأضافت: “ومن المنتظر أن يظهر رونالدو للمرة الأولى مع الشياطين يوم الثلاثاء المقبل أمام يانج بويز في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا”.

وكان مانشستر يونايتد أعلن توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما)، واكتملت الصفقة بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.