شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب نور عمرو دياب يفاجئها بطلب الزواج بطريقة رومانسية زى الأفلام .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نور عمرو دياب، عن صور طلب عرض الزواج عليها داخل حديقة، حيث نشرت على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة تظهريدها وهي ترتدى خاتم بسيط، وصورة أخرى لخطيبها وهو يركع أمامها في لقطة رومانسية ليلبسها الخاتم بعيدا عن الصخب والاحتفال الكبيرة.



حبيب نور عمرو دياب يطلب منها الزواج



خاتم خطوبة نور عمرو دياب



تدوينه نور عمرو دياب

وكما كان حال الاحتفال بسيط، ظهرت نور عمرو دياب، بفستان بسيط مزين بالورود، في حين اختار خطيبها إطلاله كاجول، وعلقت نور علي الصور، "أحبك.. كنت أعتقد أنها مجرد جلسة تصوير، لكنه فاجئنى وقدم لي عرض زواج"، ولم توضح نور، إذا كانا يرتبان لحفل خطوبة أم لا.

وكانت قد أثارت نور عمرو دياب، ابنة النجم عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية منذ أن أعلنت عن خطوبتها التي من المقرر إقامتها بشكل رسمي قريبًا، لكن نور لم تظهر في أي صور علي السوشيال ميديا مع خطيبها من قبل حتي نشرت لقطات مصورة جديدة لهما اليوم الثلاثاء، وتحدثت عن كيفية قضاء يومها المزدحم، وكيف تختار ملابس مريحة ليوم تسوق طويل، فيما ظهرت وهى تتناول وجبه خفيفة برفقة خطيبها في لقطة لم تتعد الثوانى.

أول ظهور لنور عمرو دياب برفقة خطيبها

نور عمرو دياب برفقة خطيبها

نور عمرو دياب برفقة كلابها

نور عمرو دياب في منزلها