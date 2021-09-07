شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يُحيى أولى ليالى "أمسيات خالدة" فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم الكبير كاظم الساهر، أولي ليالى سلسلة "أمسيات خالدة" الغنائية التي تنطلق فى شهر أكتوبر المقبل، وستقدم هذه الأمسيات كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة، وذلك ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبى.

واحتفالا بأول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، سيكون النجم كاظم الساهر ممثلا لهذه المنطقة بأكملها، ويحتفى القيصر بتراث الموسيقى العربية الغني ضمن موضوع الفرص، وسيُلهم أجيال المستقبل بمجموعة مختارة من أشهر أعماله الغنائية.

وقال كاظم الساهر: "أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي، و ذلك في أول ليلة من "أمسيات خالدة". ستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية ، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر، إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة"