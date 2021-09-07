شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التريلر الأول لـ فيلم الدراما والرومانسية Belfast .. بالأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Focus Feature عن أول تريلر لـ فيلم الرومانسية والدراما الجديد Belfast، الذى سيصل دور العرض حول العالم بداية من يوم 12 نوفمبر المقبل، ومن أولى سمات العمل الجديد هو طرح العمل بالكامل باللونين الأبيض والأسود، وذلك الذى أظهره الفيديو الترويجى الجديد، جنبا إلى بعض من اللقطات الرومانسية والمشوقة.

فيلم Belfast يدور حول صبى صغير وعائلته من الطبقة العاملة، الذين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية، في أواخر الستينيات المضطربة.

ويقوم كل من كايتريونا بالف، جيمي دورنان، سياران هيندز، جودي دينش، كولين مورجان، زيتون تينانت، لارا ماكدونيل، كونور ماكنيل، جيرارد حوران، ببطولة فيلم الدراما والرومانسية الجديد Belfast، الذى قام بتأليفه وإخراجه كينيث برانا.