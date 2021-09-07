شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحتفل بعيد ميلاد شقيقه أحمد بكشف سر تسمية ابنه تيمنًا باسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب علي الحجار، بعيد ميلاد شقيقه الفنان أحمد الحجار، بطريقة مميزة، حيث روى قصة تثبت مدى قربهما من بعضهما البعض، لافتًا إلى الشعور بالفضل الذى يحمله لشقيقه أحمد، ولماذا سمى ابنه تيمنًا باسم شقيقه؟، وكيف رتب القدر هذه الصدفة؟.



علي الحجار يحتفل بعيد ميلاد شقيقه أحمد الحجار

ونشر علي الحجار، صورة لشقيقة أحمد الحجار، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها، "كان نفسى لو خلفت ولد اسميه أحمد، على اسم أخويا أحمد، مش بس لأننا كنا دايماً مرتبطين ببعض جداً، لأن فارق السن بيننا سنة ونص".



احمد الحجار وعلي الحجار

وأضاف علي الحجار"لأ كمان لأن أحمد أخويا له فضل كبير عليّه فنيآ من أول لحن عملهولي في ألبوم أعذريني اللي باع أكتر من 4 مليون نسخة، وبعده ألبوم الأحلام، وبعدين أنا بيكي ياسمرة أكون، ولما الشتا يدق البيبان، وبحبك، وانطلق عصفور، وعشرات الألحان في الألبومات والمسرحيات".

وتابع "سبحان الله يتولد ابني في نفس اليوم اللي أتولد فيه أحمد أخويا، يوم الأربعاء 7 سبتمبر، وطبعًا فهمت إن ده ترتيب ربنا مش مجرد صدفة وحققت رغبتي بإن يكون اسم ابني أحمد، على اسم عمه أحمد. .كل سنة وأنت طيب يا أحمد".