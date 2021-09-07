شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة تهنئ أيتن عامر بمسلسلها الجديد: مبروك يا تونى مسلسل زى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت المخرجة بتول عرفة، الفنانة أيتن عامر على حكاية " أنا قبلت" من مسلسل " زى القمر"، وكتبت بتول عبر حسابها على تويتر، قائلة:" مبروك يا تونى بطولة حكاية أنا قبلت مسلسل زى القمر ، انتظروها السبت القادم إن شاء الله ".



بتول عرفة

حكاية "أنا قبلت" ثالث حكايات الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، حيث قامت درة ببطولة الحكاية الأولى والتي تحمل اسم "غالية" تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإخراح شيرين عادل، ويشاركها البطولة صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، و صابرين الحكاية الثانية بعنوان "واحد في المية" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولتها مدحت صالح وعفاف شعيب.

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر" تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وشهد عرض حكايات "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وايناس كامل وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.