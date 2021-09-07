شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تحتفل بعيد ميلاد والدها الـ 90 : " أنت مصدر إلهامى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية شاكيرا، بمناسبة عيد ميلاد والدها "دون ويليام مبارك" اللبناني الأصل، والذي يبلغ عامه التسعين، اليوم، فهو من مواليد مثل هذا اليوم عام 1931، ونشرت شاكيرا صورة تجمعها مع والدها ووالدتها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"أبي اللطيف لقد دفعت خطواتي وأضئت طريقي".



تدوينه شاكيرا

وتابعت شاكيرا فى رسالة تهنئتها لوالدها بمناسبة عيد ميلاده: "لقد أظهرت لي أن الحياة منفتحة وعميقة مثل البحر ، وبالتالي فقد أعطيت معنى لي من خلال إغراقها بفرحك..أنت مصدر إلهامي ،شريكي وكل شيء صديقي المفضل.. 90 سنة سعيدة قضيتها بشكل مذهل !!أنا أحبك بكل كياني.. فتاتك شاكيرا".



شاكيرا مع والدها ووالدتها

من ناحية أخرى، يشار إلى أن شاكيرا تواجه تهمة التهرب الضريبي، وأظهرت وثيقة قضائية أخرجها أحد قضاة إسبانيا يعتقد فيها أن هناك أدلة كافية لمثول النجمة الشهيرة شاكيرا أمام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي، وأنهى القاضي تحقيقا يسبق المحاكمة يفيد بأن شاكيرا لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (17.2 مليون دولار) من ضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.

وأفاد القاضي في الوثيقة - التي تدين شاكيرا - بأن الوثائق المرفقة بالدعوى القضائية تشكل أدلة كافية على المخالفات بما يسمح بمواصلة الإجراءات"، مشيرا إلى إن شاكيرا كانت تقيم في كتالونيا خلال السنوات المذكورة، ولكن ممثلا لشؤونها يقول إنها لم تقم في إسبانيا إلا في 2015 وأدت بالفعل كل التزاماتها الضريبية، وفق ما نقلته شبكة "سكاى نيوز".

وقال ممثلو شاكيرا في إسبانيا، في بيان، عبر البريد الإلكتروني، إن وثيقة المحكمة هي خطوة متوقعة في العملية، وإن الفريق القانوني لشاكيرا يظل واثقا من موقفها ويتعاون بشكل كامل مع القضاء ولن يدلي بمزيد من التعليق.