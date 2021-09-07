كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 02:56 مساءً - احتفلت النجمة العالمية ” شاكيرا ” بعيد ميلاد والدها اللبناني الأصل ” دون ويليام مبارك ” ال 90 في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .
حيث نشرت شاكيرا صورة تجمعها بوالدها ووالدتها كتبت في تعليقها عليها : ” أبي اللطيف .. لقد دفعت خطواتي وأضأت طريقي .. لقد أظهرت لي أن الحياة عميقة مثل البحر وبالتالي فقد أعطيت معنى لي من خلال إغراقها بسعادتك ” .
وتابعت شاكيرا في معايدتها لوالدها : ” أنت مصدر إلهامي .. شريكي وكل شيء .، أفضل صديق لي .. 90 سنة سعيدة بشكل مذهل .. أنا أحبك بكل كياني .. ابنتك شاكيرا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : شاكيرا تحتفل بعيد ميلاد والدها ال 90 .. هل تشبهه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.