شاهد : شاكيرا تحتفل بعيد ميلاد والدها ال 90 .. هل تشبهه ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 02:56 مساءً - احتفلت النجمة العالمية ” شاكيرا ” بعيد ميلاد والدها اللبناني الأصل ” دون ويليام مبارك ” ال 90 في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

حيث نشرت شاكيرا صورة تجمعها بوالدها ووالدتها كتبت في تعليقها عليها : ” أبي اللطيف .. لقد دفعت خطواتي وأضأت طريقي .. لقد أظهرت لي أن الحياة عميقة مثل البحر وبالتالي فقد أعطيت معنى لي من خلال إغراقها بسعادتك ” .

وتابعت شاكيرا في معايدتها لوالدها : ” أنت مصدر إلهامي .. شريكي وكل شيء .، أفضل صديق لي .. 90 سنة سعيدة بشكل مذهل .. أنا أحبك بكل كياني .. ابنتك شاكيرا ” .