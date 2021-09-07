شاهدوا بالصور النُسخة الهندية عن مي عز الدين.. برأيكم من أجمل؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 02:56 مساءً - كثيرة هي حالات الشبه التي تربط النجوم بأشخاص من الوسط الفني وحتى من خارجه حيث يقول المثل الشهير يخلق من الشبه أربعين ، لكن الشبه الكبير بين النجمة ​” مي عز الدين ” والممثلة الهندية (أديتي بهاتيا – Aditi Bahatia)​سيفاجئ الجمهور، فقد انتشرت عدة صور مركبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر النجمتين والشبه بينهما كبير جدًا.

وانهالت التعليقات على تلك الصور، كما اعتبر الجمهور أنّ هناك شـــبـه واضــــح بينهما، حتى أنّ البعض اعتبرها نسخة طبق الأصل عن مي عزالدين، لكن قسما آخر لم يجد شبه بينهما، ما اثار الجدل حول الموضوع.

يُذكر عن شبيهة مى عز الدين أديتي بهاتيا أنها هي ممثلة تلفزيونية هندية، ولدت في 29 أكتوبر 1999 في مومباي في الهند، وتبلغ من العمر حاليًا (22 عامًا)

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من ناحية أخري، شاركت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، إذ عبر جمهورها عن حبهم وافتقادهم لها. حيث أن نشاط «مى» على حساباتها الرسمــية عبر مواقع التواصــل، محدود للغاية، لكنها مع كـــل ظهور جديد تثير حالة واسعة من التفاعل بين متابعيها، خاصة أنها قليلة الظهور الإعلامى.

جاء الظهور الجديد لـ«مي» بشكل بسيط، إذ نشرت صورة غير مكتلمة لها برفقة قطتها، التي أنشأت صفحة خاصة بها، أيضًا على انستجرام، مكتفية بتعليقها عليها بكلمة واحدة «سكر».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين، مع صورة مي عز الدين، وتلقت تعليقات كثيرة، من زملائها بالوسط الفني الذين عبروا عن حبهم لها، منهم الفنانة عائشة بن أحمد، التي اكتفت بوضع «إيموشن» قلب، وهو نفس تعليق الإعلامي تامر شلتوت، وكتبت الفنانة ريــم البارودي: «صباح الخير.. وحشتينا أوي يا ميكا».

كما عبرت تعليقات الجمهور، عن افتقادهم لها، حيث ركزت على غيابها الطويل على مواقع التواصل: «ياه وحشتينا كفاية غيبة»، «أخيرًا ظهرتي ليه الغيبة دي كلها يا ميكا»، «وحشتينا أوي يا ميكا والله»، «منورة أرجوكي ارجعي تواصلي معانا تاني»، «أحلى واحدة ربنا يحفظك».

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، قيامها ببطولة مسلسل “خيط حرير“، والذي عُرض نهاية العام 2020. مع عدد من النجوم والنجمات.

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