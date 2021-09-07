صورة صادمة: بسمة بوسيل تفاجئ جمهورها بنحافتها الزائدة – (شاهدها هنا)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 02:56 مساءً - نشرت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، صورة خاصة بها على تطبيق تبادل الصور (إنستجرام)، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية في أحد الأماكن برفقة زوجها النجم المصري تامر حسني.

وتألقت بسمة بوسيل بفستان أنيق ضيق وطويل باللون الأبيض ومـزيّن بـأكسسـوارات فضية موزّعة على كامل الفستان الذي مدح قوامها النحيل، وبدت بسمة في غاية الجمال.

ولفتت بوسيل الأنظار بفستان طويل باللون الأبيض، إلا أن اللافت في الصورة هو نحافتها التي بدت بشكل كبير، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور الذي عبر عن خوفه عليها، ظـنـًا منه انها من الممكن ان تكون قد تعاني من مشكلة صحية.

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هذا ويعيش النجم تامر حسني حالة نشاط فني كبير، حيث قام بإحياء أربع حفلات جماهيرية بالساحل، إلى جانب نجاح فيلمه الأخير «مش أنا» وتحقيقه أرباحا كبيرة بدور العرض.

واحتفلت بهذا النجاح وبعيد ميلاد تامر حسني الذي وافق شهر أغسطس، الفنانة بسمة بوسيل على مسرحه وقدمت له تورتة عيد ميلاده، وغنت له للمره الأولى مع جمهوره أغنيته الشهيرة « كل سنة وانت طيب »، بعدما طلب منها تامر الغناء له ممازحا «هارياني غنا في البيت»، لتغني بسمة وسط تصفيق حار من قبل الجماهير، ما أكد على حجم الحب والتفاهم والإنسجام بين تامر وبسمة.

من ناحية أخرى، غنت بسمة بوسيل مع الفنانة مي عمر على أنغام أغنية «كل مرة» ورقصتا إلى جواره خلال الحفل.

ويعد هذا الحفل الذي أحياه تامر حسني ليلة ختامه لحفلاته بالساحل الشمالي، والذي تميز بالعروض التي يقدمها تامر على مسرحه، وتنوع أغنياته ما بين المبهج والحماسي والحزين والعاطفي، وكذلك شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وأشاد الحاضرون بتنظيم الحفل.

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